Scuola: no a mascherina al banco se c’è distanziamento, raggiunto accordo sul trasporto pubblico (3)

- Attenzione che il governo ha posto anche sul nodo dei trasporti raggiungendo in serata un accordo sulle Linee guida per il Trasporto pubblico in sicurezza sanitaria, e che regolano anche il comportamento a bordo dei mezzi del trasporto scolastico. In serata il ministro dei Trasporti, Paola De Micheli, ha annunciato "regole di sicurezza uguali per tutti sui mezzi del trasporto pubblico e fondi agli enti locali che avranno necessità di incrementare i servizi", al termine di un confronto serrato con le Regioni, Comuni e Province per far ripartire la mobilità. L’accordo sul trasporto pubblico locale prevede una capienza massima dell’80 per cento, una maggiore riduzione dei posti in piedi rispetto a quelli seduti, mascherine obbligatorie, sanificazione degli ambienti e adeguato ricambio dell’aria. (Rin)