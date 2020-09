Romania: in vigore nuove misure di allentamento, riaperti ristoranti e attività culturali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Entrano in vigore oggi, martedì primo settembre, le nuove misure di allentamento adottate dal governo romeno che prevedono la ripresa delle attività culturali e la riapertura di ristoranti e caffetterie non all'aperto. Le nuove misure, riferisce una nota del governo, sono state decise dal Comitato nazionale per le situazioni di emergenza. I locali possono funzionare solo nelle zone in cui l'incidenza cumulativa dei casi negli ultimi 14 giorni è inferiore o uguale a 1,5 per mille abitanti. Il medesimo parametro sarà necessario anche per l'apertura dei cinema e dei teatri, che potranno ospitare persone sino alla metà della loro capienza. Da oggi è possibile anche la ripresa di riunioni ed eventi privati, con una partecipazione massima di 50 persone in spazi chiusi e cento persone nel caso di incontri all'aperto. (Rob)