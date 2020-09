Roma: ruba salmone al supermercato e reagisce al controllo di polizia, arrestato 20enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ha rubato 3 confezioni di salmone affumicato da un supermercato in viale degli Eroi a Roma e ha tentato la fuga senza pagare. Il vigilante che lo teneva d’occhio, però, glielo ha impedito. L’autore del furto di merce del valore di circa 30 euro, è un 20enne romano che, all’arrivo degli agenti di polizia, ha reagito al controllo e, per questo, oltre al furto gli è stata contestata anche la resistenza. Il giovane verrà processato questa mattina per direttissima.(Rer)