Energia: paesi baltici interrompono l’acquisto di forniture elettriche dalla Bielorussia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I paesi baltici – Estonia, Lettonia e Lituania – hanno concordato di interrompere l’acquisto di forniture di energia elettrica dalla Bielorussia dopo che la centrale nucleare di Ostrovets sarà pienamente operativa. I tre paesi hanno inoltre raggiunto un’intesa che prevede l’introduzione di un sistema di certificati che stabiliscano l’effettiva provenienza delle forniture elettriche. Il nuovo accordo è valido fino alla sincronizzazione dei sistemi elettrici baltici prevista per la fine del 2025. Lettonia e Lituania avevano già deciso di non acquistare elettricità da Ostrovets, mentre mancava l’intesa in merito con la Lettonia. Proprio quest’ultimo paese, infatti, avrebbe dovuto essere il tramite per l’arrivo delle forniture elettriche bielorusse negli altri due Stati baltici: la Lettonia, infatti, acquista elettricità dalla rete russa. La centrale bielorussa di Ostrovets dovrebbe essere pienamente operativa entro la fine del 2020.(Sts)