Usa: coronavirus, iniziata fase 3 della sperimentazione del vaccino AstraZeneca

- Il potenziale vaccino di AstraZeneca contro il coronavirus è il terzo a passare alla fase 3 della sperimentazione clinica negli Stati Uniti. Lo studio è iniziato ieri. La casa farmaceutica svedese-britannica ha sviluppato il vaccino insieme all’Università di Oxford (Regno Unito) e col sostegno del governo federale Usa. Quest’ultimo ha finanziato anche il potenziale vaccino dell’azienda di biotecnologie statunitense Moderna e quello frutto della collaborazione tra la statunitense Pfizer e la tedesca BioNTec, entrambi nella terza fase degli studi clinici. Il prodotto di AstraZeneca sarà sperimentato su un gruppo di 30 mila adulti di diversi gruppi etnici e provenienze geografiche in salute o appartenenti a categorie a maggiore rischio di infezione ma in condizioni stabili e sotto controllo medico. Gli studi di fase 3 di AstraZeneca sono già in corso nel regno Unito, in Brasile, in Sudafrica e sono in programma anche in Giappone e in Russia. (segue) (Nys)