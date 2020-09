Mauritania: ex presidente Abdel Aziz convocato per la terza volta dalla polizia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La polizia incaricata di perseguire i reati economici e finanziari ha convocato ieri sera l'ex presidente mauritano, Mohamed Ould Abdel Aziz, per la terza volta dall'inizio delle indagini preliminari in merito al rapporto della commissione parlamentare d'inchiesta, trasmesso a fine luglio alla giustizia locale. La convocazione arriva dopo una conferenza stampa organizzata dall'ex presidente la scorsa settimana, in cui ha discusso del processo di indagine in corso che ha definito “illegale e incostituzionale”. Nella sua conferenza stampa, l'ex presidente ha detto che solo l'Alta corte può processarlo e solo se è accusato di alto tradimento. Abdel Aziz era già stato convocato due volte dalla polizia che lo ha trattenuto per la prima volta per una settimana e per la seconda per poche ore. Durante la sua conferenza stampa, Abdel Aziz ha dichiarato che la polizia gli aveva rivolto quaranta domande a cui si è rifiutato di rispondere.(Res)