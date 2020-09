Scontro Praga-Pechino: presidente del Senato ceco nel mirino cinese per una visita a Taiwan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La visita a Taiwan del presidente del Senato della Repubblica Ceca, Milos Vystrcil, equivale a sostenere delle forze separatiste. Lo ha dichiarato l'ambasciatore cinese a Praga, Chang Jian-min, in una nota inviata all'agenzia di stampa "Ctk". L'ambasciatore reputa la visita una seria interferenza nella sovranità di Pechino e nei suoi affari interni. "L'ambasciatore Chang-Jian-min rimarca che Taiwan è parte integrante del territorio cinese. La Cina si è sempre strenuamente opposta a qualsivoglia forma di contatto ufficiale tra Taiwan e i Paesi con cui Pechino ha rapporti diplomatici ufficiali", si legge nella nota. Pechino ritiene che "la politica di una Cina unica" sia alla base "delle relazioni sino-ceche". L'insistenza di Vystrcil nell'organizzare la sua visita a Taiwan alla testa di una delegazione politica e imprenditoriale equivale a "sostenere forze e attività separatiste". L'iniziativa "viola in modo significativo gli impegni politici e le norme basilari delle relazioni internazionali. La Cina esprime con forza il suo disaccordo e condanna questo gesto".Il comunicato è stato pubblicato dopo che l'ambasciatore Chang Jian-min è stato ricevuto ieri dal viceministro degli Esteri della Repubblica Ceca, Martin Tlapa. L'ambasciatore è stato convocato al dicastero dopo le minacce espresse da Pechino per la visita del presidente del Senato ceco, Milos Vystrcil, in corso a Taiwan in questi giorni. Tlapa ha comunicato al diplomatico "il fondamentale disaccordo" di Praga nei confronti delle dichiarazioni cinesi sulla visita. Le ha descritte come "inappropriate" rispetto agli standard della comunicazione diplomatica tra Stati sovrani. Secondo il ministero ceco "in futuro le relazioni sino-ceche dovrebbero concentrarsi su un'agenda pratica e positiva", si legge in una nota.A provocare la reazione ceca è stato soprattutto quanto detto dal ministro degli Esteri cinese Wang Yi, secondo il quale il presidente del Senato Vystrcil "pagherà un alto prezzo" per il viaggio che sta compiendo a Taiwan. "Il governo e il popolo cinesi non manterranno un atteggiamento lassista e non staranno a guardare. Ci sarà un alto prezzo da pagare per questo comportamento miope e per questo opportunismo politico", ha detto il ministro. Wang Yi ha parlato di "un'aperta provocazione" da parte del presidente del Senato ceco, senza tuttavia definire la reazione a cui sta pensando Pechino. Vystrcil ha definito le dichiarazioni bellicose del ministro Wang Yi un'ingerenza negli affari interni della Repubblica Ceca. "Siamo un Paese libero che cerca di avere buone relazioni con tutti e credo che ciò continuerà anche in futuro, indipendentemente dalle affermazioni del ministro. Lasciatemelo ripetere: questa visita non ha l'obiettivo di sfidare politicamente nessuno", ha detto Vystrcil, secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa "Ctk". (Res)