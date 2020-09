Niger: almeno 51 morti a causa delle inondazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Almeno 51 persone sono morte in Niger durante a causa delle gravi inondazioni che hanno colpito il paese nello scorso mese di agosto, distruggendo migliaia di case. Lo ha riferito in un comunicato il ministero della Risposta umanitaria, precisando che 37 persone sono morte nel crollo di case mentre altre 14 sono annegate, e che dall'inizio di agosto oltre 26 mila case sono crollate. Il presidente Mahamadou Issoufou ha visitato ieri il distretto numero 5 della capitale Niamey, che è stato allagato dal fiume Niger, e ha pubblicato in seguito una dichiarazione nella quale sostiene che almeno 281 mila persone della zona colpita necessita di misure urgenti.(Res)