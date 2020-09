Mauritania: giovedì prossimo sessione straordinaria del parlamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il parlamento di si riunirà in sessione straordinaria giovedì 3 settembre. Secondo un decreto della presidenza della Repubblica mauritana, questa riunione sarà dedicata alla presentazione della politica generale del governo da parte del primo ministro e all'esame di due progetti di legge. Il primo riguarda la ratifica della convenzione sulla mutua assistenza amministrativa in materia fiscale, in conformità al protocollo di modifica della convenzione firmata il 12 febbraio 2019 a Parigi, tra la Mauritania e il Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse). Il secondo disegno di legge riguarda l'autorizzazione della convenzione che disciplina il regime fiscale e doganale applicabile al progetto firmato il 18 febbraio 2020 tra Mauritania e Senegal. (Res)