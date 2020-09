Hong Kong: 14 persone arrestate per disordini nella notte a Prince Edward

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Almeno 14 persone sono state arrestate a Hong Kong nella serata di ieri per sospetto di riunione illegale, disturbo dell'ordine pubblico e attacco alla polizia a Prince Edward, nel quartiere di Mong Kok. Lo ha reso noto la polizia locale. Più di 100 persone si sono radunate illegalmente alla stazione di Prince Edward lunedì notte, giornata che ha segnato un anno dalla rivolta della stazione di Prince Edward avvenuta il 31 agosto 2019. La polizia di Hong Kong ha richiesto alla folla di disperdersi e ha avvertito che gli slogan cantati avrebbero potuto violare la legge sulla sicurezza nazionale in vigore in città dal 30 giugno, secondo quanto riferito i media locali.(Cip)