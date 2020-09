Libia: Di Maio atterrato a Tripoli in missione ufficiale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il capo della diplomazia italiana si tratta della terza visita nel paese nordafricano dopo quelle di dicembre, febbraio e fine giugno. Come a fine 2019, la missione italiana include due tappe: una Tripoli e l’altra Tobruk, nell’est della Libia. Sono previsti incontri con il ministro degli Esteri, Mohamed Siala, con il presidente del Consiglio presidenziale, Fayez al Sarraj, con il capo dell'Alto consiglio di Stato, Khaled al Mishri, con il presidente della Camera dei rappresentanti, Aguila Saleh, e con il capo della National Oil Corporation (Noc, la compagnia petrolifera libica), Mustafa Sanallah. Diversi i temi in agenda: dalla crisi interna al Governo di accordo nazionale (Gna), dopo il recente scontro tra il premier Sarraj e il ministro dell’Interno Fathi Bashaga, alla trattativa di pace con l’est, a seguito delle recenti aperture del Consiglio presidenziale di Tripoli e del parlamento libico eletto nel 2014 e che si riunisce in Cirenaica. Spazio anche alla ripresa della produzione petrolifera che dovrebbe essere garantita da un accordo - anticipato da “Agenzia Nova” a fine giugno - per versare i proventi delle esportazioni un conto “comune” bloccato fino al raggiungimento di un’intesa più ampia. (segue) (Lit-Asc)