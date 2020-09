Libia: Di Maio atterrato a Tripoli in missione ufficiale (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di Maio, accompagnato stavolta anche dal sottosegretario Manlio Di Stefano, parlerà anche e soprattutto dei progetti di cooperazione bilaterale, come la ricostruzione dell’aeroporto internazionale di Tripoli, affidato a un consorzio italiano, o come ad esempio il progetto della strada litoranea Amsaed-Ras Ijdir, che copre l'intera costa libica dall'Egitto occidentale all'est della Tunisia. Da tempo il governo di Tripoli ha manifestato l’intenzione di ripartire con la “fase due” del progetto infrastrutturale, mentre per la “fase uno” (la parte est del progetto) era già stata fatta una gara d’appalto nel 2012. L’infrastruttura della lunghezza di 1.700 chilometri, dal confine tunisino a quello egiziano, si estende sul tracciato della via Balbia. Il costo stimato è di circa 5 miliardi di dollari in 20 anni. Il primo lotto dell’opera era stato assegnato all’azienda Impregilo, ma la forte instabilità nel paese ha spinto a sospendere i lavori. Un altro tema importante è infatti relativo ai crediti vantati dalle aziende italiane per lavori iniziati e mai finiti a causa della guerra. Tutti questi argomenti dovranno essere trattati da una Commissione italo-libica sulle questioni economiche che si vuole costituire “ad hoc” e che farà fare capo, per la parte italiana, al sottosegretario Di Stefano. (Lit-Asc)