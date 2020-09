Spagna: premier Sanchez, non è il momento dei veti ma della massima unità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Bisogna adattare le "convinzioni" e le "ideologie" al momento che stiamo vivendo per permettere alla Spagna di trovare gli accordi politici necessari che la permettano di uscire dalla crisi e rilanciare il paese. Lo ha affermato oggi il primo ministro, Pedro Sanchez, nel corso di un'intervista televisiva a "Cadena Ser", spiegando che lo scorso luglio a Bruxelles si è raggiunto uno storico accordo sul Recovery Fund "tra governi che hanno visioni dell'Europa che sono in contrasto tra loro". Il premier ha nuovamente invitato tutti i partiti presenti nel Congresso dei deputati a collaborare sull'approvazione del Bilancio dello Stato in quanto "non è il momento di veti ma della massima unità". Sanchez ha negato qualsiasi veto da parte di Podemos, principale alleato di governo, alla negoziazione con Ciudadanos, evidenziando come le differenze in un governo di coalizione "si risolvono parlando molto". Se la proposta che l'esecutivo presenterà ai diversi partiti sarà "progressista", il premier ha ammesso che per l'approvazione dei Bilanci "nessun gruppo politico può essere escluso". In merito alla pandemia del coronavirus, secondo Sanchez la situazione odierna "non ha nulla a che vedere con quella di marzo" ed il ritorno degli studenti a scuola "è ormai certo", anche se "non esiste nessun rischio zero".(Spm)