Trasporti: Boccia, accordo chiuso ieri è "un ottimo lavoro"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non era semplice disciplinare il trasporto pubblico e il lavoro completato ieri dai ministri De Micheli e Speranza è un ottimo lavoro. Così il ministro degli Affari regionali Francesco Boccia ad "Agorà Estate" su Rai3 a proposito dell'accordo sulle Linee guida per il Trasporto pubblico in sicurezza sanitaria in vista della riapertura della scuola. Il ministro ha ricordato che tutte le "linee guida del governo sono unitarie" e che al di là del tentativo di raccontare un'Italia divisa "abbiamo chiuso accordi importanti che hanno sempre funzionato". "Sono molto fiducioso del lavoro completato ieri - ha aggiunto -, poi ci sarà sempre la prova dei fatti, per noi la prudenza è una virtù, per alcuni è un limite".(Rin)