Algeria: abolita la quarantena parziale per 19 province

- L'elenco delle province algerine colpite dalla misura di confinamento familiare parziale, nell'ambito della lotta alla pandemia di Covid-19, è stato modificato e rivisto, passando da 29 a 18 a seguito di un netto miglioramento della situazione sanitaria in queste zone. Lo ha detto ieri un comunicato stampa del governo algerino. "In ottemperanza alle istruzioni del Presidente della Repubblica, Abdelmadjid Tebboune, capo supremo delle Forze armate, ministro della Difesa Nazionale e al termine delle consultazioni con il Comitato Scientifico per il monitoraggio dell'evoluzione della pandemia da Covid-19 l'Autorità sanitaria e il governo ha deciso, nell'ambito dell'approccio progressivo e flessibile adottato dalle autorità pubbliche nella gestione della crisi sanitaria, nuove misure", ha precisato il comunicato della presidenza del Consiglio. (Ala)