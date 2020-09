Tunisia: oggi il voto di fiducia al governo di Hichem Mechichi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi il parlamento della Tunisia voterà la fiducia al governo proposto dal primo ministro incaricato, Hichem Mechichi. L’esito della votazione dovrebbe essere favorevole al premier designato. Il partito islamico Ennahda, che nell’assemblea legislativa di Tunisi conta in tutto 54 seggi su 217, ha annunciato che voterà a favore della fiducia. La decisione è stata presa ieri sera durante la riunione del Consiglio della Shura di Ennahda, secondo quanto si legge in una nota pubblicata dal partito sulla sua pagina Facebook ufficiale. Nel comunicato il Consiglio afferma di avere “riserve” quanto al metodo adottato durante le negoziazioni per la formazione del governo, e anche in relazione ad alcuni dei ministri proposti. Ciò nonostante il movimento indica nell’istituzione della Corte costituzionale e nella definizione della prossima legge elettorale le priorità dei gruppi politici per la prossima fase. Anche il partito liberista Qalb Tounes, secondo partito in parlamento con 27 seggi, ha annunciato che voterà la fiducia a Mechichi. (segue) (Tut)