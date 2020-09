Tunisia: oggi il voto di fiducia al governo di Hichem Mechichi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per contro Taha Maghzaoui, segretario generale del Movimento Popolare tunisino, partito di sinistra che conta 15 seggi su 217, ha annunciato che l'ufficio politico ha deciso, ieri sera, di non votare la fiducia al governo, in quanto “il suo programma non è chiaro”. Maghzaoui ha aggiunto che questa decisione è stata presa dopo che il partito aveva espresso le riserve sui nomi proposti a capo di alcuni ministeri da un lato e sulla struttura del nuovo governo dall'altro, spiegando il movimento intende tornare all'opposizione. Maghzaoui ha anche spiegato che il presidente tunisino, Kais Saied non scioglierà il Parlamento anche se il governo proposto non verrà approvato. (segue) (Tut)