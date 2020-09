Ungheria: ministro Esteri, cittadini di Visegrad possono entrare con test negativo a Covid-19

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I cittadini provenienti dai Paesi del gruppo di Visegrad potranno entrare in Ungheria a patto di fornire un test negativo al coronavirus. E' quanto ha dichiarato il ministro degli Esteri ungherese, Peter Szijjarto, secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa "Mti". "Cechi, polacchi e slovacchi che hanno prenotato soggiorni in Ungheria possono venire da noi con un test negativo non più vecchio di 5 giorni", ha scritto il ministro su Facebook. Szijjarto ha ricordato che il primo ministro Viktor Orban e il suo omologo ceco, Andrej Babis, hanno discusso della questione ieri durante un incontro a Bled, in Slovenia. (segue) (Vap)