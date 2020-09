Ungheria: ministro Esteri, cittadini di Visegrad possono entrare con test negativo a Covid-19 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A partire da oggi l'Ungheria chiude le sue frontiere agli stranieri. Il governo di Budapest lo ha annunciato la scorsa settimana per cercare di contenere la diffusione di nuovi contagi. Gli ungheresi che rientreranno dall'estero dovranno sottoporsi a quarantena per 14 giorni e potranno evitarla fornendo due test negativi. I cittadini stranieri stabilmente residenti in Ungheria o che hanno permessi di soggiorno di almeno 90 giorni saranno trattati alla stregua dei cittadini ungheresi. Un'eccezione al divieto d'ingresso è stabilita per coloro che viaggiano per conto di enti statali, per ricevere cure mediche, per partecipare a eventi di famiglia quali matrimoni, per partecipare a eventi sportivi, culturali o religiosi internazionali, oltre che per studenti e corrieri che rientrano a casa. Costoro devono però fare richiesta esplicita di un permesso per entrare in Ungheria. Restano consentiti gli ingressi per i convogli militari e umanitari. (Vap)