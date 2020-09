Regno Unito: "Financial Times", riapertura delle scuole sarà un test decisivo per Johnson

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La riapertura delle scuole, prevista per questa settimana, sarà un test cruciale per il governo del primo ministro britannico Boris Johnson. Secondo il quotidiano economico "Financial Times", il governo di Londra spera che la riapertura delle scuole spinga le famiglie a "tornare al lavoro" in un modo "più vicino alla normalità", in seguito alla pausa estiva e alle restrizioni dovute alla pandemia in corso. Il premier, insieme al Cancelliere dello scacchiere Rishi Sunak, hanno di fatto "implorato" i lavoratori di iniziare a ritornare a lavorare negli uffici della City londinese, ritenuti sicuri, nel timore che il paese sia sull'orlo di un importante aumento dei parametri di disoccupazione. Per sostenere il processo di ritorno negli uffici, il governo prevede di ridurre il programma di aspettative dal lavoro che ha finora permesso ai lavoratori britannici di continuare a percepire fino all'80 per cento del proprio stipendio a spese delle casse dello Stato. Per fare ciò, il governo chiederà oggi ai datori di lavoro di contribuire con almeno il 10 per cento dello stipendio dei lavoratori in questo momento pagato dallo schema di aspettativa, il quale dovrebbe concludersi completamente il 31 ottobre.(Rel)