Libia: Di Maio a Tripoli in missione ufficiale, nuovi investimenti nel paese al centro della visita

- Il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, secondo quanto si apprende, è atterrato oggi all’aeroporto Mitiga di Tripoli per una missione ufficiale in Libia. È il primo viaggio all’estero del ministro dalla ripresa dei lavori. Il 17 agosto era stato in Tunisia. Motivo della visita in Libia la delicata situazione sul terreno e il recente accordo Serraj-Saleh per un cessate il fuoco. Di Maio oggi sarà accompagnato dal sottosegretario Di Stefano, delegato dal ministro a lavorare per istituire una commissione mista Italo libica per le questioni economiche. Nel piano di Di Maio c’è la ripresa dei vecchi accordi siglati da Silvio Berlusconi, con l’obiettivo di dare nuovo impulso agli investimenti italiani in Libia e offrire nuove opportunità di crescita alle nostre imprese e al popolo libico. Del tema il ministro Di Maio ne aveva discusso con Serraj già durante l’ultima visita a Tripoli.Per il capo della diplomazia italiana si tratta della terza visita nel paese nordafricano dopo quelle di dicembre, febbraio e fine giugno. Come a fine 2019, la missione italiana include due tappe: una Tripoli e l’altra Tobruk, nell’est della Libia. Sono previsti incontri con il ministro degli Esteri, Mohamed Siala, con il presidente del Consiglio presidenziale, Fayez al Sarraj, con il capo dell'Alto consiglio di Stato, Khaled al Mishri, con il presidente della Camera dei rappresentanti, Aguila Saleh, e con il capo della National Oil Corporation (Noc, la compagnia petrolifera libica), Mustafa Sanallah. Diversi i temi in agenda: dalla crisi interna al Governo di accordo nazionale (Gna), dopo il recente scontro tra il premier Sarraj e il ministro dell’Interno Fathi Bashaga, alla trattativa di pace con l’est, a seguito delle recenti aperture del Consiglio presidenziale di Tripoli e del parlamento libico eletto nel 2014 e che si riunisce in Cirenaica. Spazio anche alla ripresa della produzione petrolifera che dovrebbe essere garantita da un accordo - anticipato da “Agenzia Nova” a fine giugno - per versare i proventi delle esportazioni un conto “comune” bloccato fino al raggiungimento di un’intesa più ampia.Di Maio, accompagnato stavolta anche dal sottosegretario Manlio Di Stefano, parlerà anche e soprattutto dei progetti di cooperazione bilaterale, come la ricostruzione dell’aeroporto internazionale di Tripoli, affidato a un consorzio italiano, o come ad esempio il progetto della strada litoranea Amsaed-Ras Ijdir, che copre l'intera costa libica dall'Egitto occidentale all'est della Tunisia. Da tempo il governo di Tripoli ha manifestato l’intenzione di ripartire con la “fase due” del progetto infrastrutturale, mentre per la “fase uno” (la parte est del progetto) era già stata fatta una gara d’appalto nel 2012. L’infrastruttura della lunghezza di 1.700 chilometri, dal confine tunisino a quello egiziano, si estende sul tracciato della via Balbia. Il costo stimato è di circa 5 miliardi di dollari in 20 anni. Il primo lotto dell’opera era stato assegnato all’azienda Impregilo, ma la forte instabilità nel paese ha spinto a sospendere i lavori. Un altro tema importante è infatti relativo ai crediti vantati dalle aziende italiane per lavori iniziati e mai finiti a causa della guerra. Tutti questi argomenti dovranno essere trattati da una Commissione italo-libica sulle questioni economiche che si vuole costituire “ad hoc” e che farà fare capo, per la parte italiana, al sottosegretario Di Stefano. (Res)