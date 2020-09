Serbia: premier Brnabic, disoccupazione al 7,3 per cento è un risultato incredibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tasso di disoccupazione pari al 7,3 per cento registrato in Serbia nel secondo trimestre del 2020 è un risultato incredibile. Lo ha detto la premier serba, Ana Brnabic, secondo cui questo dato è stato raggiunto grazie alla fiducia mostrata dagli investitori nei confronti dell'economia del paese balcanico e a misure assistenzialistiche mirate adottate durante la fase più acuta della crisi provocata dal Covid-19. Brnabic ha detto all’emittente “Rts” che la Serbia otterrà un risultato migliore di molti paesi dell'Ue da qui alla fine dell'anno in termini di disoccupazione e che sarà tra gli Stati che subiranno di meno la contrazione economica. (Seb)