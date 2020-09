Scuola: niente mascherina se c’è distanziamento, raggiunto un accordo sul trasporto pubblico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La mascherina a scuola può non essere indossata se viene rispettato il metro di distanza. A togliere qualsiasi dubbio è stato il Comitato tecnico scientifico (Cts) che ha sottolineato come "per favorire l’apprendimento e lo sviluppo relazionale, la mascherina può essere rimossa in condizione di staticità con il rispetto della distanza di almeno un metro e l’assenza di situazioni che prevedano la possibilità di aerosolizzazione (es. canto)". Questo vale per la scuola primaria, mentre per la scuola secondaria sarà necessario anche che una "situazione epidemiologica di bassa circolazione virale come definita dalla autorità sanitaria". Il Cts spiega che l'uso delle mascherine "è solo una delle misure di prevenzione che devono essere implementate in ambito scolastico in una corretta associazione con tutte le altre misure già raccomandate. L'apertura delle scuole è una esigenza primaria del Paese, ma lo è altrettanto la sicurezza e la continuità delle attività. Pertanto, accanto alle esigenze didattiche e formative, è necessario prendere in considerazione il principio di precauzione, la protezione dei lavoratori, la efficacia, la sostenibilità e la accettabilità delle misure proposte".A sottolineare l’importanza di ricominciare le lezioni il 14 settembre, in massima sicurezza, è tornato ieri sera il ministro della Salute, Roberto Speranza, che a "Presa Diretta" su Rai3, ha ribadito la necessità di "ricostruire un rapporto organico tra Servizio sanitario nazionale e scuola. Non dobbiamo lasciare soli presidi e docenti. Dobbiamo stare al loro fianco". Il ministro ha poi detto che per gestire la pandemia nei prossimi mesi "non basterà un'ordinanza del ministro o della Regione o un Dpcm, ma ci sarà bisogno di un grande patto nel Paese". Per questo motivo, per affrontare i prossimi mesi "difficili", "serve tenere alto il livello di attenzione".Attenzione che il governo ha posto anche sul nodo dei trasporti raggiungendo in serata un accordo sulle Linee guida per il Trasporto pubblico in sicurezza sanitaria, e che regolano anche il comportamento a bordo dei mezzi del trasporto scolastico. In serata il ministro dei Trasporti, Paola De Micheli, ha annunciato "regole di sicurezza uguali per tutti sui mezzi del trasporto pubblico e fondi agli enti locali che avranno necessità di incrementare i servizi", al termine di un confronto serrato con le Regioni, Comuni e Province per far ripartire la mobilità. L’accordo sul trasporto pubblico locale prevede una capienza massima dell’80 per cento, una maggiore riduzione dei posti in piedi rispetto a quelli seduti, mascherine obbligatorie, sanificazione degli ambienti e adeguato ricambio dell’aria. (Rin)