Referendum: Zingaretti, campagna per 'no' non sia clava per colpire Pd, maggioranza e governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell'ambito delle trattative per il varo del governo "Conte due", il segretario del Partito democratico, Nicola Zingaretti, ricorda che "si decise di procedere al taglio dei parlamentari insieme all'avviamento di un processo di riforme regolamentari e legislative. Come si sa, il governo nacque e da quel momento ho fatto di tutto per dare un contributo al suo rafforzamento, al suo miglioramento e alla sua capacità di intervenire nel concreto dell’economia e del miglioramento della vita delle persone". Il leader democratico lo scrive in un post su Facebook. "Oggi penso che abbiamo fatto bene: perché nel corso di questo anno siamo riusciti a salvare la Repubblica da pericolose avventure e da un inesorabile declino", aggiunge citando la gestione dell'emergenza Covid, il "ricollocamento strategico dell’Italia nei rapporti con l’Europa" e il "più grande piano di investimenti degli ultimi cinquant’anni". "Tutto questo, soprattutto, grazie al Pd", rivendica. (segue) (Rin)