Referendum: Zingaretti, campagna per 'no' non sia clava per colpire Pd, maggioranza e governo (2)

- Zingaretti quindi respinge al mittente le accuse di subalternità. "Abbiamo noi segnato l’identità del governo, pur in presenza di gruppi parlamentari assai ridotti per la sconfitta del 2018 e per le scissioni avvenute in seguito". E lo ricorda perché dietro a tanti pronunciamenti per il 'no' al referendum avverte "due motivazioni diverse. La prima - scrive su Facebook -: una comprensibile e sana preoccupazione di non procedere con atti isolati che possano mettere in squilibrio il funzionamento delle istituzioni e della democrazia" cui pensa di ovviare accompagnando il taglio dei parlamentari "a modifiche regolamentari e legislative capaci di garantire l’integrità delle istituzioni, il rapporto di esse con i cittadini e la rappresentanza di tutti i territori italiani". Il leader democratico quindi auspica "coerenza e un senso di responsabilità di tutta la maggioranza" per rispondere ai timori. Dopotutto, avverte, "le nostre sollecitazioni fanno parte dell’accordo base che ha permesso la stessa esistenza del governo Conte". Ma, a fronte del "grande rispetto per molti dei dubbi che stanno alla base della scelta del 'no'", aggiunge Zingaretti, "vedo anche il crescere, soprattutto fuori di noi, di uno spirito polemico contro il Pd e contro la scelta del 'sì'". Uno "spirito polemico" che il segretario si spiega con "un’insofferenza verso il governo, la maggioranza e il lavoro svolto" percui "il 'no' così diventa, a prescindere dal merito, la clava per colpire il Pd, la maggioranza e il governo stesso". Un atteggiamento "assolutamente legittimo, ma sarebbe meglio che chi lo pensa avesse il coraggio di dirlo, assumendosi la responsabilità delle successive conseguenze. Se si vuole indebolire il Pd e il governo si chieda apertamente la fine di questa esperienza", ammonisce. (segue) (Rin)