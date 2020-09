Governo: Boccia, bene Zingaretti, chi vuole cambiare lo dica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Condivido dalla prima all'ultima parola quando scritto da Zingaretti su 'La Repubblica': chi non crede a questa alleanza lo dica". Così il ministro degli Affari regionali, Francesco Boccia, ad "Agorà Estate" su Rai3. "Il M5s e Italia viva non hanno avuto il coraggio fino in fondo di allearsi con noi, anzi in alcune regioni siamo avversari politici. Non si può costruire un legame tra i risultati delle elezioni che vedono il centrodestra unito e l'alleanza di governo non unita", ha spiegato. "Oggi il segretario del Pd Nicola Zingaretti ha detto una cosa molto chiara, chi non crede a questa alleanza lo dica. Chi non vota Pd e centrosinistra inevitabilmente vota il centrodestra. Non c'è una terza via", ha sottolineato. "Faremo comunque di tutto per ricercare in futuro un'alleanza sui territori", ha concluso Boccia.(Rin)