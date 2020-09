Auto: Invitalia su ecobonus, dal primo settembre le nuove prenotazioni del contributo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A partire dal primo settembre, alle ore 10, sarà possibile accedere nuovamente sulla piattaforma ecobonus.mise.gov.it per la prenotazione del contributo per l’acquisto di veicoli a basse emissioni di categoria M1. Lo riferisce Invitalia in una nota. Il fondo automotive è stato infatti rifinanziato con ulteriori 400 milioni di euro dal decreto Agosto. Il provvedimento ha inoltre suddiviso la fascia di emissioni CO2 61-110 g/km, che era stata introdotta con il decreto Rilancio, in due fasce di emissioni di CO2 comprese tra 61-90 g/km e 91-110 g/km. In particolare, sono stati stanziati 100 milioni per l’originario ecobonus introdotto con la legge di Bilancio 2019, per l’acquisto di autovetture comprese nelle fasce 0-20 g/km CO2 e 21-60 g/km CO2, e 50 milioni per l’erogazione dei contributi aggiuntivi introdotti con il decreto Rilancio per le medesime fasce. (segue) (Com)