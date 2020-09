Auto: Invitalia su ecobonus, dal primo settembre le nuove prenotazioni del contributo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ulteriori 250 milioni - spiega ancora Invitalia - verranno invece destinati per le autovetture di fascia superiore, di cui 150 milioni per la fascia 61-90 g/km e 100 milioni per la fascia 91-110 g/km. Queste risorse serviranno a finanziare fino al 31 dicembre 2020 il contributo per l’acquisto dei nuovi veicoli con o senza rottamazione. I contributi concessi per le fasce di emissioni 0-20 g/km e 21-60 g/km sono: 0-20 g/km: 6.000 euro con rottamazione e 4.000 senza rottamazione; 21-60 g/km: 2.500 euro con rottamazione e 1.500 senza rottamazione. Alle medesime due fasce potranno aggiungersi 2.000 euro con rottamazione e 1.000 senza rottamazione fino al 31 dicembre 2020. Riguardo invece le due nuove fasce di emissioni 61-90 g/km e 91-110 g/km sono stati ridefiniti i contributi messi a disposizione: 61-90 g/km: 1.750 euro con rottamazione e 1.000 euro senza rottamazione; 91-110 g/km: 1.500 euro con rottamazione e 750 euro senza rottamazione. L’ecobonus relativo alle due nuove fasce potrà essere richiesto per i veicoli acquistati e immatricolati dal 15 agosto 2020. (Com)