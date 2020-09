Libano: Macron incontra ex premier Hariri, focus su relazioni bilaterali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Francia, Emmanuel Macron, ha incontrato ieri sera a Beirut l’ex primo ministro del Libano, Saad Hariri. Lo riferisce il portale libanese “Naharnet”, citando l’ufficio media di Hariri. Al centro del colloquio fra i due uomini politici gli ultimi sviluppi politici in Libano e le relazioni bilaterali fra i due paesi. Si è trattato del secondo incontro dopo l’arrivo del presidente Macron a Beirut, che ha fatto seguito a un colloquio privato con la famosa cantante libanese Fayrouz. Macron è giunto nella capitale libanese ieri sera per la seconda visita ufficiale dopo la devastante esplosione che ha colpito il porto lo scorso 4 agosto. Nel corso della mattinata di oggi Macron dovrebbe partecipare alle celebrazioni per il centenario del Grande Libano alla riserva naturale dei cedri di Jaj, per poi recarsi in visita allo scalo della capitale, dove incontrerà a bordo della portaelicotteri francese Le Toniere rappresentanti delle Nazioni Unite e della società civile. (Lib)