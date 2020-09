Difesa: Russia, caccia Su-57 di quinta generazione saranno presto in vendita a paesi stranieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia sarà pronta a vendere ai paesi stranieri interessati i caccia Su-57 di quinta generazione dopo che saranno completate le consegne alle forze armate nazionali. Lo ha dichiarato in un'intervista a “Rbk” il direttore industriale della divisione aeronautica del gruppo societario statale Rostec, Anatolij Serdjukov. “Il compito numero al momento è completare le forniture di questo modello di aereo alle forze armate russe”, ha detto Serdjukov, secondo cui solo dopo che altri paesi ne avranno saggiato le capacità operative sarà possibile metterlo sul mercato. A maggio del 2019 il presidente russo, Vladimir Putin, ha che le forze armate russe saranno dotate entro il 2028 di 76 caccia Su-57. La portavoce del Servizio federale per la cooperazione tecnico-militare della Federazione Russa, Maria Vorobjova, ha riferito che diversi paesi hanno inviato richieste ufficiali per l'acquisto dei caccia Su-57 e che la questione della promozione del velivolo sul mercato estero è attualmente in fase di elaborazione.(Rum)