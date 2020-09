Francia: Sanofi, falliti i test sul vaccino contro il coronavirus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il laboratorio farmaceutico francese Sanofi ha annunciato che i test della fase 3 per il vaccino contro il coronavirus denominato Kevzara non sono andati a buon fine. Il gruppo ha fatto sapere che i test non hanno raggiunto né il criterio di valutazione principale, né quello secondario. Gli studi sono stati condotti su un campione di 420 persone in Argentina, Brasile, Francia, Germania, Israele, Italia, Giappone,Russia e Spagna. "Per il momento né Sanofi, né Regeneron (gruppo statunitense che collabora al progetto) prevedono altri studi clinici su Kevzara", ha fatto sapere il gruppo francese. (Frp)