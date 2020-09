Francia: oggi riaprono le scuole in tutto il paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi in Francia riaprono le scuole dopo le vacanze estive con una serie di restrizioni sanitarie imposte nell'ambito della crisi provocata dal coronavirus. Il tema è al centro di un forte dibattito tra chi è favorevole e chi, invece, avrebbe preferito rinviare a causa dei rischi di contagio. Alcuni istituti scolastici saranno costretti a rimanere chiusi a causa della diffusione ancora troppo marcata del coronavirus nel loro territorio. Il protocollo previsto punta principalmente ad evitare il più possibile il contatto tra gli studenti e a far rispettare il distanziamento sociale. Gli alunni delle scuole medie e dei licei saranno obbligati a portare la mascherina durante i corsi e nei luoghi chiusi. La ricreazione sarà organizzata per evitare il più possibile il contatto tra i gruppi di ragazzi. Nel caso in cui un istituto sarà costretto a chiudere per dei casi di contagio, il ministero dell'Istruzione ha previsto un "piano di continuità pedagogica". Quando si registrerà una circolazione "attiva" del virus, l'insegnamento si svolgerà a distanza e in classe, mentre quando il Covid-19 sarà "molto attivo" le lezioni avverranno solo a distanza. In un video postato su Instagram il presidente, Emmanuel Macron, ha inviato un messaggio agli studenti di tutto il paese. "È un rientro un po' particolare perché il virus è sempre lì e bisogna proteggersi. Quindi conto molto su di voi per applicare i gesti protettivi, l'utilizzo della mascherina e tutto il resto. E anche per seguire quello che i professori vi diranno", ha detto il capo dello Stato.(Frp)