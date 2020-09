Roma: riparte consiglio a distanza, mozione Museo fascismo in Odg ma dovrebbe essere ritirata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo la pausa estiva riprendono le sedute dell'Assemblea capitolina. In questa prima settimana i consigli comunali si terranno esclusivamente in videoconferenza, e quindi non in modalità mista (ovvero in Aula Giulio Cesare ma con alcuni consiglieri collegati a distanza), come fatto tra metà luglio e metà agosto. Il consiglio comunale è per ora convocato per giovedì 3 settembre dalle 14 alle 19 e per venerdì 4 settembre dalle 14 alle 18. All'ordine dei lavori gli atti residui alle ultime sedute di agosto, principalmente mozioni dei gruppi di opposizione. Tra gli atti in calendario compare ancora la mozione a prima firma della consigliera M5s Gemma Guerrini sulla realizzazione di un Museo del fascismo a Roma. Mozione contestata e su cui, dopo il no della sindaca di Roma Virginia Raggi, la consigliera Guerrini aveva annunciato un passo indietro e quindi probabilmente la mozione verrà ritirata direttamente al momento della discussione. All'ordine del giorno, infine, una proposta di delibera a prima firma della consigliera M5s Simona Ficcardi sulle "linee di indirizzo finalizzate alla regolarizzazione dell'occupazione di aree pubbliche utilizzate per attività di spettacolo viaggiante e parchi di divertimento - Punti verde infanzia" (Rer)