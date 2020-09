Usa: Wall Street chiude col migliore agosto degli ultimi 36 anni.

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I mercati azionari statunitensi hanno chiuso lunedì il loro miglior agosto dal 1984, con gli indici principali che hanno guadagnato il sette per cento. Nell'ultimo giorno di trading di agosto, la media industriale Dow Jones Industrial Average è finita in terreno negativo di 228 punti, o 0,8 per cento, e lo S&P 500 ha chiuso 8 punti, o 0,2 per cento. Nonostante il calo di lunedì, gli indici hanno chiuso il mese con aumenti del 7,6 per cento e del 7,2 per cento, rispettivamente, secondo l'emittente "Cnbc", battendo i rendimenti di agosto per gli ultimi 36 anni. I guadagni complessivi dei mesi sono stati straordinari in un periodo di turbolenze economiche, dove la disoccupazione rimane ai massimi livelli dalla seconda guerra mondiale e il mercato si sta riprendendo dalla peggiore contrazione trimestrale mai registrata.(Nys)