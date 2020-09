Repubblica Ceca-Taiwan: presidente Senato ceco Vystrcil al parlamento di Taipei, "io sono taiwanese"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Senato della Repubblica Ceca, Milos Vystrcil, ha dichiarato in un discorso al parlamento di Taiwan di essere taiwanese, citando la celebre frase "Io sono un berlinese" pronunciata nel giugno del 1963 a Berlino dall'allora presidente degli Stati Uniti John F. Kennedy, e ha sottolineato di voler inviare un messaggio per la libertà e contro il comunismo. "Permettetemi di usare lo stesso metodo per esprimere sostegno al popolo di Taiwan. Permettetemi di essere così umile ma anche risoluto nel dire al parlamento del vostro paese che sono taiwanese", ha detto Vystrcil. Il presidente del Senato ceco ha detto che la sua visita a Taiwan riflette una politica estera "basata sui valori" messa in atto dal defunto presidente Vaclav Havel, un dissidente anticomunista e amico personale del leader tibetano in esilio, il Dalai Lama. (segue) (Cip)