Repubblica Ceca-Taiwan: presidente Senato ceco Vystrcil al parlamento di Taipei, "io sono taiwanese" (2)

- La visita del presidente del Senato ceco a Taipei ha causato tensioni tra la Cina e la Repubblica Ceca. Il viceministro degli Esteri ceco, Martin Tlapa, ha ricevuto ieri l'ambasciatore cinese Chang Jianmin, convocato al dicastero dopo le minacce di Pechino per la visita di Vystrcil. Tlapa ha comunicato al diplomatico "il fondamentale disaccordo" di Praga nei confronti delle dichiarazioni cinesi. Le ha definite "inappropriate" rispetto agli standard della comunicazione diplomatica tra Stati sovrani. Secondo il ministero ceco "in futuro le relazioni sino-ceche dovrebbero concentrarsi su un'agenda pratica e positiva", si legge in una nota del ministero. Il presidente del Senato della Repubblica Ceca Milos Vystrcil "pagherà un alto prezzo" per il viaggio che sta compiendo a Taiwan. È questa l'espressione forte usata ieri, 31 agosto, dal ministro degli Esteri cinese Wang Yi. (segue) (Cip)