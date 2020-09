Repubblica Ceca-Taiwan: presidente Senato ceco Vystrcil al parlamento di Taipei, "io sono taiwanese" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il governo e il popolo cinesi non manterranno un atteggiamento lassista e non staranno a guardare. Ci sarà un alto prezzo da pagare per questo comportamento miope e per questo opportunismo politico", ha detto il responsabile della diplomazia cinese. Wang Yi ha parlato di "un'aperta provocazione" da parte del presidente del Senato ceco, senza tuttavia specificare la reazione a cui sta pensando Pechino. Vystrcil ha definito le dichiarazioni bellicose del ministro Wang Yi un'ingerenza negli affari interni della Repubblica Ceca. "Siamo un paese libero che cerca di avere buone relazioni con tutti e credo che ciò continuerà anche in futuro, indipendentemente dalle affermazioni del ministro. Lasciatemelo ripetere: questa visita non ha l'obiettivo di sfidare politicamente nessuno", ha detto Vystrcil, secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa "Ctk". (Cip)