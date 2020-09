Hong Kong: scuola, lezioni frontali riprenderanno in due fasi dal 23 settembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le scuole primarie e secondarie e gli asili di Hong Kong riprenderanno le lezioni frontali in due fasi a partire dal 23 settembre. Lo ha reso noto l'ufficio per l'istruzione del governo della Regione amministrativa speciale di Hong Kong. "L'epidemia ha recentemente mostrato segni di attenuazione e ora abbiamo le basi per dare alle scuole il tempo di prepararsi per la ripresa delle lezioni nella seconda metà di settembre", ha dichiarato Kevin Yeung, segretario per l'istruzione del governo in una conferenza stampa. La prima fase della ripresa delle lezioni inizia il 23 settembre mentre la seconda fase inizia il 29 settembre, quando anche le classi rimanenti possono riprendere le lezioni frontali. Le lezioni frontali si terranno per il momento su una base di mezza giornata. Questo per evitare che gli studenti debbano togliersi le maschere durante il pranzo in modo da ridurre al minimo il rischio di infezione, ha aggiunto. Per quanto riguarda la ripresa delle lezioni per studenti transfrontalieri, Yeung ha affermato che essa coinvolge una serie di aspetti, tra cui la protezione della salute e le politiche antiepidemiche tra la Cina continentale e Hong Kong, il controllo dell'immigrazione e le modalità di trasporto. L'Ufficio di presidenza sta discutendo attivamente con altri dipartimenti e le parti interessate nel continente e coordinerà per quanto possibile, ha sottolineato. (segue) (Cip)