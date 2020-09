Hong Kong: scuola, lezioni frontali riprenderanno in due fasi dal 23 settembre (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La scorsa settimana le autorità di Hong Kong hanno annunciato che da oggi primo settembre condurranno test a tappeto per rilevare il coronavirus tra i residenti locali. Il programma di test a tappeto durerà per due settimane e le operazioni verranno condotte con l’assistenza di una squadra di 60 esperti provenienti dalla Cina continentale, fatto che ha già provocato forti polemiche. Diversi attivisti, infatti, hanno paventato la possibilità che i test possano essere eseguiti per raccogliere campioni di Dna da inviare a Pechino e da utilizzare per l’applicazione della nuova Legge sulla sicurezza nazionale, che secondo i critici è tesa a criminalizzare ogni forma di dissenso. Il governo di Carrie Lam, tuttavia, ha respinto con decisione tale ipotesi. (Cip)