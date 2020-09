Cina-Indonesia: telefonata presidenti Xi-Widodo, cogliere opportunità create dalla pandemia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cina e Indonesia dovrebbero cogliere le nuove opportunità create dalla pandemia di Covid-19 e aprire nuove aree di cooperazione per stimolare il rispettivo sviluppo e dare impulso all'economia regionale e globale. Lo ha dichiarato il presidente della Cina, Xi Jinping, in una conversazione telefonica avvenuta nella notte con la sua controparte indonesiana, Joko Widodo. "La Cina è pienamente fiduciosa che l'Indonesia alla fine prevarrà sull'epidemia", ha detto Xi, aggiungendo che Pechino continuerà a offrire un fermo supporto a Giacarta, fornendo al paese tutta l'assistenza materiale e tecnica consentita dalle proprie capacità. Xi ha sottolineato che Cina e Indonesia sono state attivamente impegnate nella cooperazione sui vaccini, un nuovo ambito fondamentale nella cooperazione bilaterale contro l'epidemia. "La Cina supporta le aziende dei due paesi nello svolgimento della cooperazione su sviluppo, approvvigionamento e produzione di vaccini, in modo da contribuire a migliorare la loro disponibilità e accessibilità economica sia nei due paesi che in tutto il mondo", ha affermato Xi, invitando le due parti a continuare a combattere l'epidemia con solidarietà e promuovere congiuntamente la costruzione di una "comunità globale della salute". Xi ha affermato che la Cina continuerà ad approfondire le riforme e ad aumentare il livello di apertura a tutto tondo, per stabilire un nuovo modello di sviluppo che consenta ai mercati nazionali ed esteri di rafforzarsi a vicenda, il che fornirà opportunità di mercato più ampie per il mondo. (segue) (Cip)