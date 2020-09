Cina-Indonesia: telefonata presidenti Xi-Widodo, cogliere opportunità create dalla pandemia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La prima metà di quest'anno ha visto aumentare in controtendenza sia gli investimenti della Cina in Indonesia che le esportazioni indonesiane in Cina, il che ha pienamente dimostrato che la cooperazione tra i due paesi gode di fondamenta profonde e di un forte slancio", ha affermato il presidente cinese. La Cina, ha aggiunto, è pronta a lavorare con l'Indonesia per creare ulteriore sinergia fra l'iniziativa Belt and Road (Bri, Nuova via della seta) e la Global Maritime Fulcrum, attuare progetti chiave come la ferrovia ad alta velocità Giacarta-Bandung e il corridoio economico globale regionale, e fare pieno utilizzo della “corsia preferenziale” per gli scambi di personale per accelerare la ripresa del lavoro e della produzione in entrambi i paesi. Da parte sua, Widodo ha osservato che quest'anno ricorre il 70mo anniversario dell'istituzione delle relazioni diplomatiche tra Indonesia e Cina. "L'Indonesia spera di rafforzare gli scambi e la cooperazione con la parte cinese nel commercio, negli investimenti, negli scambi interpersonali e in altri campi e continuerà a promuovere attivamente la costruzione della ferrovia ad alta velocità Giacarta-Bandung", ha affermato. L'Indonesia è pronta a lavorare con la parte cinese per salvaguardare le norme fondamentali delle relazioni internazionali, nonché la pace e la stabilità regionali, e costruire una comunità con un futuro condiviso per l'umanità, ha aggiunto il presidente indonesiano. (Cip)