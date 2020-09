Hong Kong: coronavirus, al via campagna di test a tappeto per i residenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prende il via oggi a Hong Kong un'estesa campagna di test per rilevare il coronavirus tra i residenti locali, annunciata dieci giorni fa dal capo esecutivo della Regione amministrativa speciale, Carrie Lam. Il programma di test a tappeto durerà per due settimane e le operazioni verranno condotte dalle autorità sanitarie locali con l’assistenza di una squadra di 60 esperti provenienti dalla Cina continentale, fatto che ha provocato forti polemiche. Diversi attivisti, infatti, hanno paventato la possibilità che i test possano essere eseguiti per raccogliere campioni di Dna da inviare a Pechino e da utilizzare per l’applicazione della nuova Legge sulla sicurezza nazionale, che secondo i critici è tesa a criminalizzare ogni forma di dissenso. L'amministrazione, tuttavia, ha respinto con decisione tale ipotesi.(Cip)