Libia: Sebha, un morto durante festeggiamenti anniversario golpe Gheddafi

- Ucciso da un proiettile sparato in aria per festeggiare l'anniversario del golpe di Gheddafi. Si registra un morto a Sebha a seguito dei festeggiamenti avvenuti ieri sera nella città del sud della Libia da parte di esponenti legati al passato regime di Muammar Gheddafi. Secondo quanto riporta il quotidiano libico "Al Wasat", alcuni sostenitori delle “bandiere verdi” hanno festeggiato ieri sera l'anniversario del colpo di Stato che ha portato al potere Gheddafi il primo settembre del 1969. I festeggiamenti hanno visto l'uso di fuchi d'artificio ma anche di mitra che hanno sparato raffiche in aria. Uno di questi proiettili ha ferito una persona che è poi deceduta. (Lit)