Usa: Biden in vantaggio di soli due punti secondo gli ultimi sondaggi, Trump atteso a Kenosha

- Il candidato democratico alla Casa Bianca, Joe Biden, sarebbe in vantaggio di due punti rispetto al presidente uscente Donald Trump nella corsa per le presidenziali. È quanto emerge da un sondaggio dell'Emerson College. Il vantaggio di Biden rientra nel margine di errore di 2,4 punti percentuali del sondaggio. Biden ha un supporto del 49 per cento rispetto al 47 per cento di Trump ed è in calo rispetto ai 4 punti di vantaggio su Trump in un sondaggio dello stesso istituto, condotto a luglio. Il direttore dell'Emerson College, Spencer Kimball, ha attribuito la risalita di Trump alla convention nazionale repubblicana che si è conclusa giovedì con il discorso del presidente che ha accettato ufficialmente la nomina del partito. Trump è in testa a Biden tra gli elettori uomini, al 50 per cento contro 45 per cento, mentre Biden è in testa con le donne, al 52 per cento contro il 44 per cento. Il sondaggio di Emerson è stato condotto dal 30 al 31 agosto, giorni dopo la conclusione della convention del Gop. Trump, atteso per una visita a Kenosha, nel Wisconsin, non ha in programma di incontrare la famiglia di Jacob Blake, l'afroamericano sparato alla schiena da un agente di polizia per sette volte. Lo riporta l'emittente "Cnn". L'addetto stampa della Casa Bianca Kayleigh McEnany ha detto: "Attualmente i piani sono di incontrare le forze dell'ordine locali e alcuni imprenditori, e [Trump] farà un'indagine sui danni". Alla domanda se attualmente non ci sono piani per incontrare la famiglia di Blake, McEnany ha aggiunto: "Non al momento".Quello di Kenosha potrebbe rivelarsi un appuntamento cruciale nella rimonta che Trump sta compiendo nei confronti dello sfidante democratico alla Casa Bianca. In uno degli stati senza padroni elettorali, decisivi per la vittoria finale, Trump porta infatti la sua scommessa di essere l'unico leader in grado di guidare il paese fuori dalle tensioni sociali. Le proteste a seguito della morte di Blake si sono fatte sempre più dure, un nuovo elemento di una scenografia di tensioni e violenze che accompagna in un crescendo la chiamata alle urne del 4 novembre. Un clima nel quale il messaggio di "legge ed ordine" ("Law and order") rilanciato da Trump a giugno, col montare delle proteste anti razziste, potrebbe divenire sempre più incisivo: una promessa di sicurezza che può rendere tiepido ogni analogo impegno dello sfidante Biden e che rischia di collegare indissolubilmente i Democratici – nell’impressione dell’opinione pubblica – alle violente proteste con cui essi speravano di bruciare il candidato repubblicano.(Res)