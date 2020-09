Cina: coronavirus, da oggi riaprono asili e scuole a Wuhan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La città cinese di Wuhan, primo epicentro del contagio da nuovo coronavirus, ha riaperto oggi, primo settembre, asili e scuole. Nella città ci sono 2.842 tra asili e scuole per un totale di circa 1,4 milioni di studenti. Secondo quanto riferisce il "Global Times", le autorità educative locali tramite il suo account Weibo ufficiale hanno negato voci diffuse online che parlano di uno studente di una scuola primaria risultato positivo alla Covid-19. Tuttavia, l'autorità ha riferito che lo studente della scuola elementare è entrato nel campus della scuola intorno alle 8 del mattino dopo aver restituito i risultati dei test della temperatura normale per tre volte, ha scritto l'autorità su Weibo. Secondo quanto riferito alle 10, lo studente ha accusato di non sentirsi bene e ha riportato qualche linea di febbre. La scuola avrebbe immediatamente adottato il suo piano di emergenza e ha inviato lo studente assieme ai genitori in ospedale per ulteriori controlli. Nel frattempo, il test dell'acido nucleico dello studente è risultato negativo. Allo studente è stata diagnosticata un'infezione delle vie respiratorie superiori ed è tornato a casa dopo aver assunto i farmaci prescritti.Parlando in conferenza stampa il vice direttore del dipartimento educazione di Wuhan, Wang Chifu, ha detto che gli allievi non dovranno indossare mascherine nel campus, ma dovranno comunque averle con sé per usarle quando necessario. L'ufficio di pubblica sicurezza nella città ha organizzato controlli di sicurezza nei campus delle scuole primarie e superiori e degli asili. "Strutture come un allarme di sicurezza, reti di monitor video e l'assegnazione di guardie di sicurezza sono state installate", ha riferito Zhong Jun, agente di polizia responsabile della sicurezza nei campus con l'Ufficio di pubblica sicurezza di Wuhan. L'ufficio ha anche comunicato con le autorità educative e sanitarie della città per istruire le scuole a svolgere esercizi di prevenzione e controllo delle epidemie e di risposta alle emergenze. "Poiché le scuole riaprono per la prima volta dopo l'epidemia, dobbiamo stare attenti", ha detto Zhong. Nessun nuovo caso di Covid-19 confermato è stato segnalato nelle ultime 24 ore nella provincia centrale cinese di Hubei, di cui Wuhan è capitale provinciale.(Cip)