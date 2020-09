Libia: fonti stampa, Bashagha tornerà oggi al lavoro dopo l'incontro con Sarraj

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' previsto oggi un incontro tra il capo del Consiglio presidenziale del Governo di accordo nazionale libico (Gna), Fayez al Sarraj, e il ministro dell’Interno sospeso, Fathi Bashagha, i due esponenti rivali dell’organo esecutivo di Tripoli riconosciuto dalle Nazioni Unite. Fonti locali, citate dalla versione araba dell’emittente “Russia Today”, hanno riferito che il colloquio arriva dopo la mediazione da parte di funzionari del Gna e dei leader militari di Tripoli e di Misurata per fermare la disputa tra Bashagha e Sarraj. Il ministro della città-Stato di Misurata tornerà al suo lavoro, con l'impegno però di non scavalcare il premier. Le parti hanno altresì convenuto di abbassare i toni e di non criticare le milizie di Tripoli o Misurata attraverso i media, a condizione che ciascuna milizia rimanga nella sua area di influenza e non “sconfini” nel territorio degli altri gruppi armati. La scorsa settimana il Consiglio di presidenza libico aveva deciso di sospendere Bashagha e di sottoporlo a indagini per il suo presunto ruolo nelle manifestazioni di protesta contro il governo Sarraj e le dure parole usate contro alcune milizie tripoline, accusate di uso eccessivo della forza per disperdere i dimostranti. (Lit)