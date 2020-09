Libia: Bogdanov discute con il consigliere speciale di Saleh sulla crisi libica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il viceministro degli Esteri russo, Mikhail Bogdanov, ha discusso con l'ambasciatore Abdul Basit al Badri, inviato speciale e consigliere del presidente del parlamento libico, Aguila Saleh, gli ultimi sviluppi della crisi libica. Bogdanov ha ricevuto un messaggio da Saleh sugli ultimi sviluppi in Libia, secondo quanto riferito dall'Ufficio media della presidenza della Camera dei rappresentanti di Tobruk. L'incontro ha anche toccato le conclusioni delle conferenze di Berlino, i negoziati intra-libici portati avanti dall’Onu a Ginevra e la dichiarazione del Cairo per avviare una nuova fase politica. Le due parti hanno affermato l'importanza del pieno coordinamento con la Missione delle Nazioni Unite in Libia (Unsmil) per trovare una “soluzione politica seria e globale della crisi libica”. (Lit)