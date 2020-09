Libia: giacimento petrolifero di Al Sharara verso la chiusura a causa del coronavirus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia petrolifera Akakus Oil Operation è in procinto di evacuare il giacimento petrolifero di Sharara, nel sud della Libia, e di interrompere completamente le operazioni dopo aver scoperto un caso di contagio da coronavirus di un dipendente non libico. Il capo della National Oil Corporation (Noc, la compagnia petrolifera della Libia), Mustafa Sanalla, ha dichiarato in una nota che il dipendente è stato contagiato a causa del suo contatto con i membri delle Guardie petrolifere che hanno ignorato le misure precauzionali per prevenire la pandemia di Covid-19. Sharara si trova a circa 200 chilometri a ovest di Sebha, principale città del Sud libico, ed è gestito dalla joint venture Akakus Oil Operation, che riunisce oltre la Noc, la spagnola Repsol, la francese Total, l’austriaca Omv e la norvegese Statoil, con una produzione massima di circa 315 mila barili al giorno, a fronte di una media nazionale di un milione di barili. (Lit)