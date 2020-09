Filippine: Manila non fermerà progetti con aziende cinesi inserite nella lista nera degli Stati Uniti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I progetti infrastrutturali filippini che coinvolgono aziende cinesi inserite nella lista nera degli Stati Uniti per il loro ruolo nella costruzione di isole artificiali nel Mar Cinese Meridionale possono continuare. Lo ha dichiarato oggi il portavoce dell'Ufficio di presidenza delle Filippine, Harry Roque. "Rodrigo Duterte non seguirà la mossa degli Stati Uniti di sanzionare le imprese cinesi poiché le Filippine sono una nazione indipendente e hanno bisogno di investimenti in infrastrutture", ha affermato il portavoce in una conferenza stampa. Il ministro degli Esteri filippino Teodoro Locsin ha affermato venerdì 28 agosto che raccomanderebbe al governo filippino di rescindere i suoi contratti con tutte le società cinesi inserite nella lista nera degli Stati Uniti per il loro coinvolgimento nella costruzione e militarizzazione di isole nel Mar Cinese Meridionale. (segue) (Fim)