Filippine: Manila non fermerà progetti con aziende cinesi inserite nella lista nera degli Stati Uniti (2)

- Questa settimana gli Stati Uniti hanno inserito nella lista nera 24 società cinesi e alcune persone che ritenevano rilevanti. "Se partecipano alla costruzione di isole artificiali e barriere coralline in qualsiasi modo, è nell'interesse delle Filippine rescindere qualsiasi contratto con loro", ha detto Locsin alla "Cnn" delle Filippine, ma non ha nominato alcuna società o progetto in modo specifico. Roque ha affermato che la considerazione principale del presidente sono i progetti infrastrutturali del governo. Se la Cina e gli Stati Uniti possono "risolvere pacificamente e amichevolmente tutti i problemi che esistono tra loro", la regione ne trarrà vantaggio, ha affermato. (Fim)